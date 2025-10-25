uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-10-2025 18:00

UCC Chamusca/Golegã promove sessão “Movimentos que Cuidam” no âmbito do projecto (Entre)Cuidados

exercicios zen yoga
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa tem como objectivo promover o bem-estar físico e emocional dos cuidadores informais.

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Chamusca/Golegã, da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), vai realizar no dia 30 de Outubro, entre as 14h00 e as 16h00, no Centro de Saúde da Chamusca, a sessão “Movimentos que Cuidam”, integrada no projecto (Entre) Cuidados.
Esta iniciativa tem como objectivo promover o bem-estar físico e emocional dos cuidadores informais, através da prática de exercícios simples, seguros e facilmente replicáveis em casa, que contribuam para melhorar a mobilidade, a postura e o relaxamento. O projecto (Entre) Cuidados foi criado com a missão de valorizar e apoiar quem cuida, oferecendo momentos de partilha, autocuidado e aprendizagem, essenciais para a promoção da saúde e qualidade de vida destes cuidadores.
Sob o mote “Eu também mereço cuidado!”, a UCC Chamusca/Golegã reforça, através desta sessão, a importância de cuidar de quem cuida, reconhecendo o papel fundamental dos cuidadores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar