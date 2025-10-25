Sociedade | 25-10-2025 07:00
União de Santarém promove recolha de alimentos a favor do Lar de Santo António
A União de Santarém vai promover uma recolha de bens alimentares para ajudar o Lar de Santo António de Santarém durante o jogo que vai realizar na tarde de domingo, 26 de Outubro, frente ao CD Mafra, a contar para a Liga 3 em futebol.
O clube apela aos adeptos que forem assistir ao jogo para darem o seu contributo com bens alimentares, nomeadamente leite, bolachas, atum, açúcar, azeite, óleo, massas, arroz, entre outros. Quem estiver interessado em contribuir pode deixar os sacos com os contributos à entrada do Campo Chã das Padeiras, onde estará uma carrinha do Lar de Santo António para os receber.
