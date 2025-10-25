uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-10-2025 07:00

União de Santarém promove recolha de alimentos a favor do Lar de Santo António

pao comida alimentos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A União de Santarém vai promover uma recolha de bens alimentares para ajudar o Lar de Santo António de Santarém durante o jogo que vai realizar na tarde de domingo, 26 de Outubro, frente ao CD Mafra.

A União de Santarém vai promover uma recolha de bens alimentares para ajudar o Lar de Santo António de Santarém durante o jogo que vai realizar na tarde de domingo, 26 de Outubro, frente ao CD Mafra, a contar para a Liga 3 em futebol.
O clube apela aos adeptos que forem assistir ao jogo para darem o seu contributo com bens alimentares, nomeadamente leite, bolachas, atum, açúcar, azeite, óleo, massas, arroz, entre outros. Quem estiver interessado em contribuir pode deixar os sacos com os contributos à entrada do Campo Chã das Padeiras, onde estará uma carrinha do Lar de Santo António para os receber.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar