25/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 25-10-2025 15:00

VFX antevê problemas de recolha de resíduos devido a greve

foto dr
Município diz que irá encetar todos os esforços para regularizar a situação e apelas aos munícipes para que a deposição dos resíduos seja feita em sacos fechados.

O pré-aviso de greve anunciado para 24 de Outubro, sexta-feira, promovida pela Frente Comum - Sindicatos da Administração Pública, promete gerar constrangimentos na recolha de resíduos urbanos e o município de Vila Franca de Xira avisa que poderão ocorrer constrangimentos no normal funcionamento do serviço de recolha de resíduos urbanos no concelho este fim-de-semana, entre sexta-feira 24 de Outubro e domingo, dia 26. "Apela-se à compreensão de todos os munícipes, esclarecendo-se desde já que serão encetados todos os esforços para uma rápida regularização da situação", refere o município, que pede aos moradores para depositar os lixos em sacos fechados e que os mesmos sejam colocados dentro dos contentores e ilhas ecológicas e não deixados no exterior.

