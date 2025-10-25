Vila Franca de Xira assinala mês da luta contra o cancro da mama

Durante o mês de Outubro, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em representação da Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama e através do movimento “Vencer e Viver”, promove no município de Vila Franca de Xira a iniciativa “Outubro Rosa”, que tem como principal objectivo consciencializar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.

A campanha pretende alertar para a relevância do rastreio regular, divulgar informação sobre a doença e promover formas de apoio às mulheres e às suas famílias, reforçando que a deteção atempada pode salvar vidas.

A LPCC desafia a comunidade vilafranquense a juntar-se ao movimento “Outubro Rosa”, desenvolvendo iniciativas solidárias e de sensibilização ao longo do mês, com especial destaque para três datas: 13 de Outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático; 15 de Outubro, Dia da Saúde da Mama (Breast Health Day) e 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

Segundo os dados mais recentes, o cancro da mama é o mais frequente em Portugal e no mundo, sendo considerado um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Contudo, quando diagnosticado e tratado precocemente, apresenta uma taxa de cura superior a 90%, o que reforça a importância da prevenção, do rastreio e da informação como ferramentas fundamentais para aumentar a sobrevivência e garantir uma melhor qualidade de vida às mulheres.

