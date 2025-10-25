uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-10-2025 10:00

Vila Franca de Xira assinala mês da luta contra o cancro da mama

cancro da mama
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A campanha pretende alertar para a relevância do rastreio regular, divulgar informação sobre a doença e promover formas de apoio às mulheres e às suas famílias.

Durante o mês de Outubro, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em representação da Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama e através do movimento “Vencer e Viver”, promove no município de Vila Franca de Xira a iniciativa “Outubro Rosa”, que tem como principal objectivo consciencializar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama.
A campanha pretende alertar para a relevância do rastreio regular, divulgar informação sobre a doença e promover formas de apoio às mulheres e às suas famílias, reforçando que a deteção atempada pode salvar vidas.
A LPCC desafia a comunidade vilafranquense a juntar-se ao movimento “Outubro Rosa”, desenvolvendo iniciativas solidárias e de sensibilização ao longo do mês, com especial destaque para três datas: 13 de Outubro, Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático; 15 de Outubro, Dia da Saúde da Mama (Breast Health Day) e 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.
Segundo os dados mais recentes, o cancro da mama é o mais frequente em Portugal e no mundo, sendo considerado um dos mais relevantes problemas de saúde pública. Contudo, quando diagnosticado e tratado precocemente, apresenta uma taxa de cura superior a 90%, o que reforça a importância da prevenção, do rastreio e da informação como ferramentas fundamentais para aumentar a sobrevivência e garantir uma melhor qualidade de vida às mulheres.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar