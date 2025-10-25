Vila Franca de Xira atribui 25 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior

A iniciativa reflecte o compromisso do município com a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, a democratização da educação e a promoção de maior qualidade e eficiência na utilização dos recursos públicos na área educativa.

O município de Vila Franca de Xira abriu, entre 1 e 31 de Outubro, o período de candidaturas para a atribuição de 25 bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior residentes no concelho.

O programa, lançado em 2021, visa apoiar jovens com idade igual ou inferior a 30 anos e cuja situação socioeconómica seja menos favorável à prossecução dos estudos. A iniciativa reflecte o compromisso do município com a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, a democratização da educação e a promoção de maior qualidade e eficiência na utilização dos recursos públicos na área educativa.

Além de apoiar estudantes que iniciam cursos superiores, a medida também contempla aqueles que regressam à educação após abandono dos estudos, contribuindo para a redução do abandono escolar e incentivando o aumento dos níveis de participação e de habilitações académicas na população jovem do concelho.

O regulamento que enquadra a atribuição das bolsas define as normas do processo de candidatura, reforçando a aposta do Município de Vila Franca de Xira na educação como uma prioridade estratégica, alinhada com as necessidades locais e desafios nacionais. Os interessados devem formalizar a sua candidatura através do portal disponibilizado pelo município ao longo do mês de Outubro.