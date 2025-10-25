uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-10-2025 21:00

Vila Franca de Xira atribui 25 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior

Vila Franca de Xira atribui 25 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa reflecte o compromisso do município com a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, a democratização da educação e a promoção de maior qualidade e eficiência na utilização dos recursos públicos na área educativa.

O município de Vila Franca de Xira abriu, entre 1 e 31 de Outubro, o período de candidaturas para a atribuição de 25 bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior residentes no concelho.
O programa, lançado em 2021, visa apoiar jovens com idade igual ou inferior a 30 anos e cuja situação socioeconómica seja menos favorável à prossecução dos estudos. A iniciativa reflecte o compromisso do município com a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, a democratização da educação e a promoção de maior qualidade e eficiência na utilização dos recursos públicos na área educativa.
Além de apoiar estudantes que iniciam cursos superiores, a medida também contempla aqueles que regressam à educação após abandono dos estudos, contribuindo para a redução do abandono escolar e incentivando o aumento dos níveis de participação e de habilitações académicas na população jovem do concelho.
O regulamento que enquadra a atribuição das bolsas define as normas do processo de candidatura, reforçando a aposta do Município de Vila Franca de Xira na educação como uma prioridade estratégica, alinhada com as necessidades locais e desafios nacionais. Os interessados devem formalizar a sua candidatura através do portal disponibilizado pelo município ao longo do mês de Outubro.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar