25/10/2025

Sociedade | 25-10-2025

Vila Franca de Xira celebra a música coral com encontro de coros do concelho

Foto Vocalle Allegro
Encontro promove a união entre gerações e o intercâmbio artístico entre os vários coros do concelho no Ateneu Artístico Vilafranquense.

O Ateneu Artístico Vilafranquense será palco este sábado, 25 de Outubro, para o XXIX Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira, que terá lugar às 18h00 no Ateneu Artístico Vilafranquense. Com entrada livre, o evento reúne sete agrupamentos corais e promete uma tarde dedicada à música, à partilha e ao espírito associativo que há quase três décadas caracteriza esta iniciativa. Organizado com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, o encontro junta o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira, o Coro Vocale Allegro, o Grupo Coral Ares Novos, o Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense, o Grupo Coral Stravaganzza, o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense. A entrada é livre.

