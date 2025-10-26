uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

Sociedade | 26-10-2025 10:00

Alenquer volta a promover Férias Divertidas para as crianças na época natalícia

Foto: CM Alenquer
Natal em Alenquer será novamente tempo de diversão para os mais novos, com o regresso do programa Férias Divertidas às escolas do concelho.

Durante a pausa lectiva natalícia, o Município de Alenquer volta a promover o programa Férias Divertidas, uma iniciativa que oferece às crianças momentos de convívio, criatividade e diversão.
Entre 17 e 24 de dezembro, no dia 26 e entre 29 e 31 de dezembro, das 8h00 às 18h30, as crianças entre os 3 e os 10 anos de idade podem participar nas actividades lúdicas, desportivas e culturais, pensadas especialmente para a comunidade do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.
As actividades decorrem nos quatro agrupamentos escolares do concelho de Alenquer: Centro Escolar do Carregado, Escola Básica/Jardim de Infância de Vila Verde dos Francos, Centro Escolar de Alenquer e Escola Básica de Abrigada.
As inscrições decorrem até dia 5 de Novembro, podendo ser efectuadas através da plataforma SIGA ou presencialmente no balcão de atendimento da Câmara Municipal de Alenquer. No momento da inscrição é obrigatória a entrega das declarações das entidades patronais que comprovem que os encarregados/as de educação não se encontram de férias durante o período de inscrição do(a) educando(a).
O valor de participação é definido por semana e varia consoante o escalão da Ação Social Escolar - A (12€), B (20€) e outros escalões (32€) - atribuído a cada agregado familiar.

