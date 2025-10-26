Conferência sobre castelos e fortalezas em Santarém

“Defender Portugal – castelos e fortalezas na raia e litoral: património e turismo histórico militar” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém no dia 30 de Outubro, pelas 18h30.

“Defender Portugal – castelos e fortalezas na raia e litoral: património e turismo histórico militar” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém no dia 30 de Outubro, pelas 18h30. A sessão vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém e terá como orador Augusto Moutinho Borges.