Sociedade | 26-10-2025 21:00
Conferência sobre castelos e fortalezas em Santarém
Castelo de Abrantes. foto arquivo
“Defender Portugal – castelos e fortalezas na raia e litoral: património e turismo histórico militar” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém no dia 30 de Outubro, pelas 18h30. A sessão vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém e terá como orador Augusto Moutinho Borges.
