26/10/2025

Sociedade | 26-10-2025 07:00

EN114 entre Ribeira de Santarém e Santarém cortada durante 300 dias

obras em estrada
foto ilustrativa
O troço ascendente da Estrada Nacional 114 entre a Ribeira de Santarém e Santarém vai estar cortado ao trânsito devido a obras a partir de segunda-feira, 27 de Outubro, pelo período estimado de 300 dias.

O troço ascendente da Estrada Nacional (EN) 114 entre a Ribeira de Santarém e Santarém vai estar cortado ao trânsito devido a obras a partir de segunda-feira, 27 de Outubro, pelo período estimado de 300 dias. A informação foi difundida pela Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa pública explica que a medida insere-se no âmbito da empreitada de Estabilização de Taludes em Rodovias no Distrito de Santarém.

O trânsito proveniente de Almeirim pela Ponte D. Luís, em direcção a Santarém, será desviado para a EN 365 - Estrada da Estação e Estrada Militar, estando essa alternativa devidamente sinalizada. O trânsito no sentido descendente circulará sem qualquer constrangimento na EN 114. A IP apela também à utilização da Ponte Salgueiro Maia para os utilizadores que se desloquem de Almeirim para Santarém.

