Impasse directivo mantém-se na ARCAS

Fracassou a segunda ronda para encontrar uma lista interessada para levar por diante os desígnios da ARCAS. Associação está ligada aos principais eventos culturais em Samora Correia.

Ainda não houve fumo branco. Na segunda tentativa para eleger os novos órgãos sociais da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) não se apresentou qualquer lista candidata nem foi constituída uma comissão administrativa.

Na noite de 22 de Outubro, perante os sócios, a mesa da Assembleia-Geral da colectividade envidou esforços no sentido de encontrar interessados para gerir, mesmo que de forma temporária, os destinos da ARCAS.

Com a proximidade do Carnaval é tempo de iniciar os trabalhos de preparação para a sua realização, estando por isso em causa a organização do evento nos moldes habituais.

Recorde-se que a ARCAS tem a incumbência de dinamizar os principais eventos de Samora Correia, como as Festas de Verão em honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, o Carnaval, a Quinta-Feira da Espiga e outras iniciativas temáticas.

Uma nova Assembleia-Geral está agendada para o próximo dia 13 de Novembro.