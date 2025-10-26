uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-10-2025 07:00

Impasse directivo mantém-se na ARCAS

Impasse directivo mantém-se na ARCAS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fracassou a segunda ronda para encontrar uma lista interessada para levar por diante os desígnios da ARCAS. Associação está ligada aos principais eventos culturais em Samora Correia.

Ainda não houve fumo branco. Na segunda tentativa para eleger os novos órgãos sociais da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) não se apresentou qualquer lista candidata nem foi constituída uma comissão administrativa.
Na noite de 22 de Outubro, perante os sócios, a mesa da Assembleia-Geral da colectividade envidou esforços no sentido de encontrar interessados para gerir, mesmo que de forma temporária, os destinos da ARCAS.
Com a proximidade do Carnaval é tempo de iniciar os trabalhos de preparação para a sua realização, estando por isso em causa a organização do evento nos moldes habituais.
Recorde-se que a ARCAS tem a incumbência de dinamizar os principais eventos de Samora Correia, como as Festas de Verão em honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, o Carnaval, a Quinta-Feira da Espiga e outras iniciativas temáticas.
Uma nova Assembleia-Geral está agendada para o próximo dia 13 de Novembro.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar