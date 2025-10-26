uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 26-10-2025 15:00

Misericórdia de Santarém distingue alunos de excelência

Misericórdia de Santarém distingue alunos de excelência
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém atribuiu os prémios escolares Dr. António Pena Monteiro, que visam incentivar os filhos dos trabalhadores da instituição no âmbito dos seus estudos.

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém atribuiu os prémios escolares Dr. António Pena Monteiro, que visam incentivar os filhos dos trabalhadores da instituição no âmbito dos seus estudos como forma de progresso e de realização humanos. As várias categorias do prémio são patrocinadas pela empresa municipal Águas de Santarém e contemplaram este ano os seguintes alunos: Beatriz de Sá Santos (ensino secundário); Cristiana Sofia Pacheco Ribeiro e João Pedro Andrade Mota (licenciaturas) e Daniela Alexandra Mendes Duarte (mestrados).
A cerimónia de entrega dos prémios, criados no actual mandato do provedor da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, decorreu no dia 22 de Outubro, na Capela Dourada, em Santarém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar