26/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 26-10-2025 07:00

PCP reconhece resultados negativos nas autárquicas no distrito de Santarém

A Organização Regional de Santarém do PCP refere, em comunicado, que a redução da expressão eleitoral da CDU no distrito constitui-se como factor negativo e representa um recuo nas condições para assegurar uma gestão autárquica de acordo com os interesses das populações.

A Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do PCP reagiu aos resultados eleitorais das últimas autárquicas no distrito, reconhecendo que os resultados foram negativos. “A redução da expressão eleitoral da CDU, que deixou de ser a força maioritária no município de Benavente e nas freguesias de Benavente, Couço e Samora Correia, resultado que não traduz o reconhecido percurso de trabalho e intervenção dos seus eleitos, constitui-se como factor negativo e representa um recuo nas condições para assegurar uma gestão de acordo com os interesses das populações”, diz a estrutura comunista.
Apesar dessas perdas, a DORSA do PCP refere que o resultado da CDU no distrito de Santarém “confirma a coligação PCP/PEV como uma importante força no poder local regional”, consubstanciada na eleição directa de 5 vereadores, 24 eleitos em assembleias municipais e 62 eleitos em assembleias de freguesia. Ou seja, um total de 91 eleitos para os diferentes órgãos autárquicos, aos quais se somam as presidências das Juntas de Freguesia de Barrosa (Benavente) e de Carregueiros (Tomar), “que colocarão os seus mandatos ao serviço dos interesses das populações e do poder local democrático”.
“No novo mandato, as populações contarão com o respeito dos eleitos da CDU pelos compromissos assumidos, com a reconhecida competência na concretização de um projecto autárquico distintivo marcado pela participação e proximidade, pelo planeamento e pela afirmação do interesse público, pela valorização dos trabalhadores e do movimento associativo, pela defesa do serviço e do espaço público, pela promoção dos valores ambientais e pela democratização do acesso à cultura e ao desporto”, declara a DORSA do PCP.
