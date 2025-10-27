A biblioteca escolar é um espaço dinâmico que já não vive só dos livros

Assinala-se hoje, 27 de Outubro, o Dia Internacional da Biblioteca Escolar. O MIRANTE aproveitou a data para visitar a biblioteca da Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar. Maria Luísa Nunes, 64 anos, é professora bibliotecária no Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria há três anos. Em conversa com O MIRANTE, refere que hoje em dia pretende-se que a biblioteca escolar seja um espaço vivo e dinâmico, onde se desenvolvem diversas literacias, da informação ao digital. “Antigamente eram espaços de leitura individual, de silêncio, toda a gente se lembra de entrar numa biblioteca e aquilo era quase religioso, quase não se podia abrir a boca, hoje já não é assim, é um espaço muito mais vivo”, sublinha a docente.

Maria Luísa Nunes afirma que os alunos utilizam mais a biblioteca para pesquisar em computadores ou para fazerem trabalhos de grupo, considerando que o hábito de leitura e de requisitar livros se tem vindo a perder. “Levar os livros para casa parece que já não é muito atractivo. Os alunos hoje em dia estão habituados às redes sociais, aos telemóveis, a tudo o que é um consumismo fácil e imediato, os livros não os cativam, são actividades que requerem mais atenção e reflexão”, defende. Na biblioteca da Escola Secundária Santa Maria do Olival há espaços consoante os usos, como o espaço multimédia onde os alunos podem ver filmes, o espaço dos livros onde podem ler, o espaço de estudo individual e o espaço de trabalhos de grupo.

Alunas visitam biblioteca com regularidade

O MIRANTE conversou ainda com duas alunas, ambas com 17 anos, que estavam na biblioteca. Raquel Pereira está no último ano do curso profissional Técnico de Turismo. Estava na biblioteca com colegas durante uma aula de Matemática porque a professora estava numa reunião. A estudante diz que costuma ir à biblioteca, algumas vezes para ler, tendo mesmo o hábito de requisitar livros. No futuro quer ir estudar para o Instituto Politécnico de Tomar e ser hospedeira de bordo. Inês Conde, que está no 12º ano de Ciências e Tecnologias, estava na biblioteca a fazer trabalhos de casa. Diz que não gosta muito de ler, mas vai à biblioteca com regularidade para estudar ou fazer trabalhos de grupo. Gostava de ir estudar para Coimbra e tirar um curso de Engenharia Aeroespacial ou Biomédica.