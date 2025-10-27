Atleta da Chamusca foi à assembleia municipal pedir contas a Paulo Queimado

João Caneco, atleta da Chamusca de powerlifting, com uma longa carreira na área do culturismo, esteve na última assembleia municipal para pedir contas a Paulo Queimado, acusando-o de levantar falsos testemunhos e lamentando o facto de até hoje nunca ter obtido respostas aos seus pedidos de esclarecimento. O atleta, que treina em ginásio próprio, situado na vila, queixa-se também da falta de apoios aos seus atletas, que competem em contexto federado, e do favorecimento de alguns atletas e associações em relação às verbas atribuídas.

“É a terceira intervenção que faço nesta assembleia e até hoje as respostas às minhas perguntas nunca foram dadas. No dia 26 de Setembro tive conhecimento de um documento onde estavam as respostas às minhas questões, assinado pelo presidente da câmara. O documento não me foi entregue, soube do seu conteúdo por mero acaso, e isso impediu-me de preparar uma defesa atempadamente. Quando li o relatório e partilhei com os meus atletas a reacção foi de um profundo desgosto”, começou por dizer.

João Caneco explicou que a atleta Maria Yultsova, que treina no seu ginásio e tem representado a Chamusca em vários campeonatos nacionais e internacionais, “sentiu-se ofendida” por ter sido afirmado publicamente que recebeu apoios desportivos em dinheiro no valor de 1095 euros. “Na verdade esses valores correspondem a recibos de prestações de serviços de aulas que deu” em projectos do município, disse, acrescentando que “são factos e documentos que comprovo e que já pedi para partilhar com os eleitos na assembleia”. João Caneco continuou, dizendo que “alegaram que o professor Horácio Ruivo recebeu 720 euros de apoios desportivos, quando ele em 2017 nem sequer praticava a modalidade” de powerlifting. “No meu caso, como praticante de desporto há quase 40 anos, nunca recebi qualquer apoio desportivo da câmara municipal. Alegaram que recebi mil euros. (…) O que nós atletas pretendemos não é um financiador. Queremos é que o dinheiro público não favoreça sempre os mesmos, enquanto a maioria é ignorada, ou pior, tem a sua imagem denegrida publicamente”, concluiu.

O presidente da câmara municipal, Paulo Queimado, que inicialmente não era para responder, usou da palavra e começou por assumir que fica “enervado e a tremer quando colocam a seriedade dos órgãos autárquicos” em causa. O autarca referiu que há procedimentos e regulamentos de apoio ao associativismo. “Esta actividade não está registada no nosso regulamento de apoio ao associativismo. Há um procedimento especial, considerando critérios, principalmente no pagamento de inscrições. Há apoios mais elevados e outros mais reduzidos porque as inscrições são diferentes”, disse.

Esta não é a primeira vez que João Caneco revela a sua insatisfação perante o trabalho da gestão da autarquia. Recentemente, o atleta recorreu às redes sociais para criticar a postura do executivo municipal, que considera ser de distanciamento para com os munícipes e dirigentes que os procuram. “Estou na área do desporto na Chamusca e já conquistei inúmeros títulos desportivos internacionais onde vi referenciado o nome Chamusca. (…) Em 2024, apresentei na assembleia municipal pedidos de apoio a atletas não filiados em federações locais, que venceram campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Cumpriram a sua parte: fotos publicadas, acordos divulgados no site da CM, mas o apoio financeiro prometido nunca chegou. Em 2025, o pedido foi renovado, incluindo mais um, desta vez num desporto olímpico. Dia 8 de Junho lá vamos nós novamente representar a Chamusca num Campeonato Nacional. A resposta? ‘Vamos ver após a Ascensão’. Como aceitar que uma festa anual mereça mais atenção do que atletas que treinam diariamente, inspirando jovens e projectando o nome da Chamusca?”, afirmou João Caneco, que terminou: “apelo, (porque falo em nome de dezenas de pessoas) que a Chamusca siga o exemplo de outros municípios de sucesso desportivo. Que o desporto seja motivo de união, não de exclusão”.