Centenário das escolas da Armada em VFX passou ao lado sem festa nem evocações

Única nota para a efeméride foi deixada no site da Marinha, que lembrou a inauguração há cem anos, a 28 de Setembro de 1925, da escola que formou milhares de militares portugueses em Vila Franca de Xira e que hoje está maioritariamente degradada.

Assinalou-se a 28 de Setembro os cem anos da inauguração, pela Marinha, daquela que foi a primeira escola da Armada no país, em Vila Franca de Xira, um espaço que hoje está na posse do município e que tem a maioria dos edifícios em acentuado estado de degradação.

A efeméride passou ao lado de boa parte da comunidade e não houve na cidade qualquer festa ou evocação do momento e da sua história. A única excepção foi a Marinha portuguesa, que lembrou a data no seu site oficial e anunciou o lançamento de um livro comemorativo pelas edições culturais da Marinha sobre os cem anos das instalações.

Já lá vão oito anos desde que o município comprou o espaço ao Estado por 8 milhões de euros, depois da Marinha ter saído definitivamente da cidade a 1 de Setembro de 2009. Fernando Paulo Ferreira, que foi reeleito presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, já tinha defendido este ano a sua intenção de vender o espaço da antiga escola da Armada a privados, para assim se conseguir a recuperação e dinamização do espaço que a câmara nunca conseguiu realizar. Para o local há apenas o anúncio da criação do novo tribunal da cidade e a intenção declarada do autarca em garantir uma área para o alargamento dos espaços desportivos existentes nas proximidades, mas pouco mais.

O complexo das antiga Escola da Armada, incluindo os edifícios antigos e um vasto espaço exterior, deverá ser colocado à venda abrindo assim as portas a promotores imobiliários para investirem no local. Segundo Fernando Paulo Ferreira, a cidade de Vila Franca de Xira precisa de economia e investimento privado, replicando o conceito de bairro ribeirinho como o que está a ser feito com o empreendimento Vila Rio na Póvoa de Santa Iria. Para Fernando Paulo Ferreira, mais habitação de qualidade será uma porta para o desenvolvimento económico e social da cidade.

