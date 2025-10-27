Elaboração do Plano Pormenor de Aveiras de Cima Norte em período de participação pública

A área de intervenção do Plano de Pormenor localiza-se ao longo da EN 366, no troço entre Aveiras de Cima e Alcoentre. Interessados podem questionar e apresentar sugestões até 12 de Novembro.

O procedimento para a elaboração do Plano Pormenor de Aveiras de Cima Norte (PPACN), a decorrer no prazo de 24 meses, foi aprovado pela Câmara de Azambuja que o justifica pela “necessidade de valorização urbanística e funcional da área”, assim como pela “criação de condições que promovam a sua atractividade”.

A área de intervenção localiza-se ao longo da Estrada Nacional (EN)366, no troço entre Aveiras de Cima e Alcoentre, incidindo territorialmente numa área com cerca de 201 hectares da freguesia de Aveiras de Cima. Nesta fase, o PPACN encontra-se em período de participação pública, que decorre até 12 de Novembro de 2025.