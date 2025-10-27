Hugo Cristóvão abriu Feira de Santa Iria a poucos dias de deixar a presidência da Câmara de Tomar Hugo Cristóvão (à esquerda) a brindar com o seu sucesso na presidência da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, durante a inauguração de mais uma Feira de Santa Iria - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Cerimónia de inauguração foi conduzida pelo ainda presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS). A poucos dias de deixar o cargo, O MIRANTE aproveitou para conversar com o autarca sobre os resultados eleitorais que ditaram o fim da governação socialista em Tomar.

O ainda presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), abriu a tradicional Feira de Santa Iria a poucos dias da tomada de posse do novo executivo municipal, onde vai deixar a presidência para ser oposição, já que a coligação PSD/CDS liderada por Tiago Carrão venceu as eleições. A poucos dias de deixar o cargo, O MIRANTE aproveitou a ocasião para conversar com Hugo Cristóvão sobre os resultados eleitorais que ditaram o fim de uma governação socialista que durava há 12 anos em Tomar. “O primeiro dia é igual ao último, ainda por cima quando já sabemos quando é o último. Podia haver coisas piores, abrir a Feira de Santa Iria é até um momento de convívio”, referiu.

Hugo Cristóvão afirma sair com o sentimento de consciência tranquila e de dever cumprido. “Tinha motivação para continuar, há muito projecto que fica pronto a lançar, muitos outros que gostaríamos de concretizar, mas a democracia é assim, é feita de ciclos, é como a vida. Eu não saio amargurado nem nada”, vincou. O socialista garante que vai continuar na vida política até se cansar, agora na oposição, com outro papel e outra responsabilidade.

Sobre os 12 anos de governação socialista em Tomar, Hugo Cristóvão reconhece que foram tomadas decisões difíceis que deixaram pessoas descontentes. “A questão do Flecheiro que era preciso resolver, todos queriam uma solução há 50 anos, mas depois ninguém gosta das soluções. Sei que isso teve peso, essas e outras decisões”, destacou. O autarca falou ainda da campanha e das reflexões que ficam, assumindo que as redes sociais têm um grande impacto hoje e que, a esse nível, a campanha da oposição terá trabalhado melhor. “O que importa é dar os parabéns aos vencedores e continuar a trabalhar pela comunidade”, concluiu.