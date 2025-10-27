Sociedade | 27-10-2025 23:19
Morreu Rui Souto Barreiros
foto dr
Morreu o antigo forcado e cabo do grupo do Ribatejo.
Foi hoje sepultado, dia 27 de Outubro, Rui Souto Barreiros, uma velha glória dos forcados que pegou nos Amadores de Santarém, mais tarde nos amadores do Ribatejo, onde foi cabo durante cerca de vinte anos.
Rui Souto Barreiros tinha 82 anos e era natural da Golegã.
A sua morte ocorreu no dia 26. Hoje, dia 27, pelas 12 horas, celebrou-se a missa de corpo presente na Igreja Matriz da Golegã, seguindo-se o funeral para o cemitério local.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar