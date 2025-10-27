uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-10-2025 23:19

Morreu Rui Souto Barreiros

foto dr
Morreu o antigo forcado e cabo do grupo do Ribatejo.

Foi hoje sepultado, dia 27 de Outubro, Rui Souto Barreiros, uma velha glória dos forcados que pegou nos Amadores de Santarém, mais tarde nos amadores do Ribatejo, onde foi cabo durante cerca de vinte anos.
Rui Souto Barreiros tinha 82 anos e era natural da Golegã.
A sua morte ocorreu no dia 26. Hoje, dia 27, pelas 12 horas, celebrou-se a missa de corpo presente na Igreja Matriz da Golegã, seguindo-se o funeral para o cemitério local.

