Morreu Rui Souto Barreiros

Foi hoje sepultado, dia 27 de Outubro, Rui Souto Barreiros, uma velha glória dos forcados que pegou nos Amadores de Santarém, mais tarde nos amadores do Ribatejo, onde foi cabo durante cerca de vinte anos.

Rui Souto Barreiros tinha 82 anos e era natural da Golegã.

A sua morte ocorreu no dia 26. Hoje, dia 27, pelas 12 horas, celebrou-se a missa de corpo presente na Igreja Matriz da Golegã, seguindo-se o funeral para o cemitério local.