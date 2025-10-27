O acompanhamento de pediatria começa antes do bebé nascer

Maria está grávida do segundo filho e hoje aproveita o encontro com a pediatra Zulmira Abdula, para fazer a consulta pré-natal. Ela sabe que nenhum bebé é igual a outro, que a experiência da gravidez e do parto são sempre diferentes, por mais filhos que cada mulher tenha, e que é fundamental, para que tudo corra bem, manter a vigilância adequada com o especialista certo. Uma parte importante desta jornada é a consulta pré-natal. Maria tem muitas perguntas, apesar de ser a sua segunda gravidez. Será que veio no momento certo? Para que serve esta consulta? E que documentos deveria ter trazido?

Pedimos aos pediatrias Daniela Alves Silva, Joana Oliveira, Paulo Roque Vale e Zulmira Abdula, a equipa do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira que a partir de agora realiza também as consultas pré-natais nesta unidade da Luz Saúde, para nos ajudar a responder a Maria.

O que é a consulta pré-natal? A quem se destina? E quando deve realizar-se?

A consulta pré-natal de pediatria é uma oportunidade para os pais prepararem a chegada do seu bebé. É realizada antes do bebé nascer e é a oportunidade ideal para os pais conhecerem o pediatra que poderá acompanhar o seu filho e avaliarem se existe empatia e confiança para uma boa relação e comunicação no futuro, criando-se assim um vínculo inicial. Permite tirar dúvuidas, tranquilizar ansiedades e antecipar os cuidados a ter nas primeiras semanas de vida do bebé - amamentação, higiene, sono, segurança, vacinação. sinais de alarme, entre outros.

É também o momento para o pediatra conhecer os pais, fazendo perguntas sobre a sua história médica e familiar e sobre como está a decorrer a gravidez, de modo a identificar fatores de risco que possam afetar o recém-nascido.

É aconselhável que se realize no último trimestre, entre as 34-36 semanas.

Qual o objetivo desta consulta?

Preparar o parto na perspetiva do bebé. Ajudar a prevenir a incidência, na criança, de doenças alérgicas, infeciosas e metabólicas desde que o pediatra conheça antecipadamente alguns antecedentes relativos a doenças dos pais. Aumentar a confiança dos pais nos primeiros cuidados a prestar ao bebé, diminuindo significativamente os problemas mais comuns nesta fase tais como as cólicas e a icterícia.

Quem dá a consulta pré-natal?

A consulta pré-natal é realizada por um pediatra. Em algumas situações, pode ser necessária articulação com outras especialidades médicas ou outras áreas da saúde, como enfermagem, psicologia ou nutrição.

Qual é a jornada da grávida, a partir da 1ª consulta pré-natal?

A vigilância de saúde infantil inicia-se na gestação. Durante a gravidez, a vigilância é feita pelo médico de família e/ou obstetra. Mais perto do parto, é útil realizar a primeira consulta pré-natal de pediatria. Após o nascimento, o bebé irá ser avaliado durante a estadia e antes da alta para casa.

Todos os bebés devem ter uma consulta de pediatria 7 a 10 dias após o nascimento. Nesta primeira consulta, avalia-se a adaptação do bebé à vida em casa, bem como da família. Também se revê a adaptação à amamentação e o crescimento. Reavaliam-se algumas alterações comuns e que podem necessitar de tratamento dirigido (como, por exemplo, a icterícia) ou tranquiliza-se em relação a outras condições clínicas que são benignas (os cuidados com o umbigo, os cuidados com a pele do bebé, as cólicas, entre outros).

Daí em diante, está previsto um acompanhamento regular, onde em conjunto - pediatra e pais - vigiam o crescimento e o desenvolvimento do bebé e da criança, até à adolescência.

Já sou mãe e estou novamente grávida. Faz sentido fazer a consulta pré-natal?

Sim, faz todo o sentido. Cada gravidez e cada bebé são únicos e a informação científica e as recomendações também evoluem no tempo. Assim, a consulta pré-natal de pediatria pode atualizar informações (novas diretrizes, vacinas, protocolos), identificar fatores de risco específicos desta gestação ou deste bebé, reforçar (ou rever) técnicas de amamentação ou situações passadas que quer evitar ou fazer diferente, reduzir ansiedade, dúvidas e proporcionar segurança extra. Portanto, mesmo sendo mãe, a consulta pode ser útil.

A consulta deve ser só com a grávida?

Não necessariamente. A presença de mais uma pessoa costuma ser recomendada, idealmente o pai ou outro familiar cuidador. Isso permite que todos tenham as mesmas informações e possam dialogar com o pediatra, que o acompanhante esclareça as suas próprias dúvidas e que seja fortalecido o envolvimento familiar nos cuidados do bebé desde o início.

Que documentos devem ser levados para a consulta pré-natal?

É importante levar na consulta pré-natal e na primeira consulta do recém-nascido o boletim da grávida e os exames realizados na gestação (análises, ecografias e outros), a nota de alta da maternidade, o boletim de saúde infantil e juvenil (BSIJ) e boletim de vacinas do bebé. Se a mãe estiver a fazer medicação, é importante saber dizer os nomes ou levar a sua última receita. Para as consultas seguintes, levar sempre o BSIJ e o boletim de vacinas.

E como é o acompanhamento com o pediatra após o parto?

Após o parto, ainda nas primeiras 24 horas do bebé ele irá ser observado pelo pediatra na maternidade. Se houver dúvidas desde logo, podem ser colocadas a esse profissional. Depois, a primeira consulta de pediatria deve realizar-se nos primeiros 15 dias de vida. Na consulta, o pediatra avalia o crescimento do bebé — peso, comprimento e perímetro cefálico — bem como o seu desenvolvimento psicomotor, garantindo que atinge os marcos esperados e orientando os pais sobre como estimulá-lo adequadamente. Também é prestado apoio à amamentação e, mais tarde, são dadas orientações sobre a introdução alimentar. Além disso, o pediatra fornece conselhos e esclarece dúvidas sobre vacinas, cuidados de higiene, segurança, prevenção de acidentes e sinais de alarme que devem ser vigiados.