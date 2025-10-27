uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 27-10-2025 21:00

Obras de conservação nocturnas na Recta do Cabo alteram circulação no cruzamento do Gado Bravo

As obras de conservação do pavimento na EN10, junto ao cruzamento do Gado Bravo, em Vila Franca de Xira, vão decorrer entre 27 de Outubro e 5 de Novembro, obrigando a condicionamentos de trânsito durante a noite.

Os trabalhos de conservação do pavimento no troço da Estrada Nacional 10, entre os quilómetros 115,630 e 116,153, na zona do cruzamento do Gado Bravo, em Vila Franca de Xira, têm início marcado para a próxima segunda-feira, 27 de Outubro.
Durante o período das intervenções, o trânsito será condicionado e processar-se-á de forma alternada, regulado por semáforos e com o apoio das autoridades, de modo a garantir a segurança dos trabalhadores e dos automobilistas.
Com o objectivo de reduzir os impactos na mobilidade, a execução das obras ficará restrita ao período nocturno, entre as 21h00 e as 07h00, estando prevista a sua conclusão até 5 de Novembro.
A IP apela à compreensão dos condutores para os eventuais transtornos causados, sublinhando que a intervenção visa melhorar as condições de circulação, conforto e segurança dos utilizadores da EN10.

