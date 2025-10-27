uma parceria com o Jornal Expresso
27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-10-2025 15:00

Pavilhão do Porto Alto já reabriu, mas balneários continuam interditos por precaução

Os balneários, e todas as zonas com ligação à água, continuam interditos. Aguardam-se, nos próximos dias, os resultados das análises laboratoriais.

O pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, no concelho de Benavente, voltou a reabrir há cerca de duas semanas, depois de ter estado encerrado desde 29 de Setembro por precaução, na sequência da detecção de vestígios de legionella em análises de rotina.
Em declarações a O MIRANTE, o vereador da Câmara Municipal de Benavente, Hélio Justino, refere que os espaços principais do pavilhão já estão a funcionar normalmente, mas a utilização dos balneários e de qualquer equipamento ligado à rede de água continua interditada.
“Fizemos os tratamentos de desinfecção necessários e estamos a cumprir o protocolo de segurança, que obriga a, tendo em conta o período de incubação da bactéria, dois períodos consecutivos de 10 a 15 dias, após análises, antes da reabertura total”, explicou o autarca.
O encerramento do pavilhão tinha ocorrido a 29 de Setembro, após análises de rotina terem revelado a presença de vestígios da bactéria legionella em valores considerados baixos.

