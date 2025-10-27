Presidentes de junta do concelho do Cartaxo criticam atrasos em repavimentações

Os presidentes das Juntas de Freguesia de Vale da Pedra e Vila Chã de Ourique confrontaram o executivo municipal sobre os atrasos nas repavimentações de várias ruas das respectivas freguesias. O presidente da Junta de Freguesia de Vale da Pedra, José Belo, voltou a pedir esclarecimentos sobre o atraso no alcatroamento das vias e na repavimentação da rua 25 de Abril e outras artérias que deveriam ter sido intervencionadas pela Floene. O presidente da câmara municipal, João Heitor, reconheceu os atrasos e atribuiu-os à falta de capacidade da empresa responsável pelas pavimentações contratadas pelo município. “No nosso planeamento, nesta altura, as ruas em Vale da Pedra já estariam pavimentadas, assim como algumas de Valada. Mas o empreiteiro não avançou ao ritmo que gostaríamos”, afirmou. Quanto às obras da Floene, o autarca garantiu que o processo está em fase final de articulação, explicando que a autarquia está a tentar coordenar a repavimentação com outros projectos previstos para a Rua 25 de Abril e Rua General Humberto Delgado, evitando duplicação de trabalhos e desperdício de recursos.

Também o presidente da Junta de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, expressou descontentamento, alegando que, quatro repavimentações previstas na sua localidade pararam, incluindo obras iniciadas há seis meses na Rua 1º de Maio que segundo afirma, não foram retomadas. Vasco Casimiro acusou ainda existirem freguesias no concelho, como Vila Chã de Ourique, Valada e Vale da Pedra, que têm ficado “para trás” no plano de intervenções. João Heitor negou que as obras tenham parado, garantindo que as ruas referidas serão pavimentadas. O autarca explicou que, tal como em Vale da Pedra, as obras têm sido mais lentas do que o desejado, rejeitando ainda qualquer sensação de favorecimento entre freguesias. “Todas as ruas de todas as freguesias merecem ser melhoradas e temos vindo a fazer esse esforço”, afirmou.