27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 27-10-2025 10:25

Sismo de magnitude 2.0 sentido em Benavente

foto ilustrativa - foto dr
Um sismo de baixa intensidade foi sentido na madrugada de segunda-feira, 27 de Outubro, no concelho de Benavente. O abalo, com magnitude 2.0 na escala de Richter, não provocou danos pessoais nem materiais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou às 02h07 desta segunda-feira, 27 de Outubro, um sismo de magnitude 2.0 (escala de Richter) com epicentro localizado a cerca de 10 quilómetros a Este-Sudeste de Benavente.
Segundo o IPMA, o abalo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli modificada, correspondente a uma sensação fraca, geralmente perceptível apenas por pessoas em repouso e em edifícios tranquilos.
De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou quaisquer danos pessoais ou materiais.

