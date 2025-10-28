Sociedade | 28-10-2025 18:00
Bombeiros de Samora Correia ensinam a salvar vidas em workshop gratuito
foto arquivo
O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia vai acolher, no dia 1 de Novembro, um workshop gratuito de Suporte Básico de Vida, destinado a ensinar à população os gestos essenciais que podem fazer a diferença numa emergência.
Entre as 09h00 e as 13h00, o quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia transforma-se numa sala de formação prática, onde participantes de todas as idades poderão aprender técnicas fundamentais de reanimação e primeiros socorros.
A iniciativa, organizada pelos próprios bombeiros, tem como objectivo sensibilizar e capacitar a comunidade para agir de forma correcta em situações de paragem cardiorrespiratória ou outras emergências médicas até à chegada dos profissionais de socorro.
As inscrições, limitadas a cem participantes, são gratuitas e podem ser feitas através de um link disponibilizado pela corporação.
