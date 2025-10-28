uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-10-2025 18:00

Bombeiros de Samora Correia ensinam a salvar vidas em workshop gratuito

Bombeiros de Samora Correia ensinam a salvar vidas em workshop gratuito
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia vai acolher, no dia 1 de Novembro, um workshop gratuito de Suporte Básico de Vida, destinado a ensinar à população os gestos essenciais que podem fazer a diferença numa emergência.

Entre as 09h00 e as 13h00, o quartel dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia transforma-se numa sala de formação prática, onde participantes de todas as idades poderão aprender técnicas fundamentais de reanimação e primeiros socorros.
A iniciativa, organizada pelos próprios bombeiros, tem como objectivo sensibilizar e capacitar a comunidade para agir de forma correcta em situações de paragem cardiorrespiratória ou outras emergências médicas até à chegada dos profissionais de socorro.
As inscrições, limitadas a cem participantes, são gratuitas e podem ser feitas através de um link disponibilizado pela corporação.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar