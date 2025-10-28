uma parceria com o Jornal Expresso
Briga em Alverca leva à detenção de mulher com taco de basebol

PSP interveio após relatos de agressão envolvendo várias pessoas. A suspeita de 40 anos foi libertada e chamada a tribunal.

A PSP deteve uma mulher de 40 anos, na freguesia de Alverca do Ribatejo, por suspeita da prática do crime de posse de arma proibida, neste caso um taco de basebol.
Na sequência de uma altercação entre várias pessoas, a PSP deslocou-se ao local. Uma testemunha relatou os factos e indicou a localização da suspeita.
A mulher foi abordada no interior da sua viatura pelos agentes, que identificaram o taco de basebol, alegadamente utilizado pela detida para agredir várias pessoas momentos antes da chegada das autoridades.
A suspeita foi posteriormente libertada e notificada para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira, desconhecendo-se até ao momento as medidas de coacção que lhe foram aplicadas.

    Revista Saúde e Bem Estar