uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-10-2025 19:31

Corrida de toiros em Azambuja adiada devido ao mau tempo

Corrida de toiros em Azambuja adiada devido ao mau tempo
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A corrida de toiros marcada para domingo, 26 de Outubro, na Praça de Touros Dr. Ortigão Costa, em Azambuja, foi cancelada devido ao mau tempo. Evento foi reagendado para 1 de Março de 2026.

Devido às más condições climatéricas, a corrida de toiros em Azambuja foi cancelada e reagendada para 1 de Março de 2026. A decisão foi comunicada pela empresa responsável pela organização, justificando-se que era a melhor opção por razões de segurança para o público, cavaleiros e touros.

Numa publicação feita na rede social Facebook, a organização lamenta o cancelamento afirmando que foram feitos todos os esforços para que o espectáculo se mantivesse, algo que não foi possível devido à chuva persistente ao longo do fim-de-semana.

A Câmara de Azambuja, Junta de Freguesia de Azambuja e as forças de segurança locais acompanharam a decisão tomada pela organização, acordando que não estavam reunidas as condições mínimas para a realização da corrida.

Foram vários os aficionados que se deslocaram até à praça por causa dos ingressos, sendo que foram informados que os bilhetes que já tinham sido vendidos estavam válidos para a nova data, 1 de Março de 2026, ou que poderiam ser reembolsados pelo valor do bilhete.

A corrida ia contar com a presença dos cavaleiros Rui Salvador, Marcos Bastinhas e Duarte Pinto, com toiros da ganadaria Prudêncio. A organização garante que a próxima corrida manterá o leque de cavaleiros.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar