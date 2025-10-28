uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 28-10-2025 19:34

Homem detido em Alverca por condução sem carta

PSP interceptou um homem de 40 anos que conduzia com uma carta brasileira caducada.

A PSP de Vila Franca de Xira deteve um homem de 40 anos, na freguesia de Alverca do Ribatejo, por suspeita da prática do crime de condução sem carta.
Os agentes, ao verificarem uma condução irregular, deram ordem de paragem e procederam à fiscalização da viatura. Quando solicitaram os documentos, o condutor apresentou uma carta de condução caducada, emitida pela República Federativa do Brasil, motivo pelo qual foi detido.
O suspeito foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Tribunal de Vila Franca de Xira, desconhecendo-se as medidas de coacção que lhe foram aplicadas.
