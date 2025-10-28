Investimento de quatro milhões de euros vai remodelar ETAR no concelho de Ourém

A empresa intermunicipal Tejo Ambiente vai remodelar a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Alto Nabão, no concelho de Ourém, um investimento de cerca de quatro milhões de euros. O concurso público da gestora responsável pela recolha, drenagem e tratamento de águas residuais em Ourém e mais cinco concelhos foi publicado em Diário da República.

À Lusa, o director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, afirmou que a obra constitui a primeira intervenção profunda desde a construção da ETAR e actualização com tecnologia de ponta. A obra projectada “consiste na modernização integral” da ETAR, localizada na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e que trata as águas residuais desta união e ainda das freguesias de Rio de Couros e de Caxarias. A intervenção visa substituir equipamentos obsoletos por tecnologias mais modernas e eficientes, reabilitar a construção civil existente e assegurar o cumprimento das normas ambientais mais exigentes, tendo em conta que o rio Nabão é classificado como zona sensível, explicou. O projecto prevê a substituição do actual sistema biológico por reactores sequenciais descontínuos, complementados por tratamento terciário com microfiltração e desinfecção ultravioleta, garantindo uma remoção mais eficaz de poluentes e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis ao rio Nabão, esclareceu, acrescentando ainda a modernização dos equipamentos electromecânicos e eléctricos que, aliada à instalação de um sistema de controlo automático, permitirá reduzir consumos energéticos, aumentar a fiabilidade operacional e melhorar a qualidade da água tratada, reforçando a protecção ambiental e a resiliência climática da infraestrutura. A operação global tem uma duração estimada de 36 meses, sendo que a execução efectiva da empreitada de construção está programada para o período de Fevereiro de 2026 a Janeiro de 2028, declarou. O preço base é de cerca de quatro milhões de euros e tem financiamento “até 85% dos custos elegíveis” de fundos comunitários.