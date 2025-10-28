IP inicia obras de conservação na EN10 em Vila Franca de Xira

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que vão ter início, esta semana, os trabalhos de conservação do pavimento no troço da Estrada Nacional 10 (EN10), entre os quilómetros 115,630 e 116,153, na zona do cruzamento do Gado Bravo, em Vila Franca de Xira. De acordo com a empresa, para garantir as condições adequadas à boa execução da obra e à segurança tanto dos trabalhadores como dos automobilistas, será necessário proceder ao condicionamento do trânsito. A circulação irá processar-se de forma alternada à passagem no local, sendo regulada por semáforos e contando com o apoio das autoridades.

Com o objectivo de minimizar os impactos na mobilidade, os trabalhos decorrerão exclusivamente durante o período noturno, entre as 21h00 e as 07h00. A intervenção tem uma duração prevista entre os dias 27 de Outubro e 5 de Novembro. O objectivo dos trabalhos é reforçar as condições de conforto, circulação e segurança dos utilizadores da EN10.