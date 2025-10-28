uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-10-2025 07:00

Maus cheiros da pecuária perturbam vida na Labrugeira

maus cheiros odores
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Moradores da Labrugeira, Alenquer, queixam-se de maus cheiros persistentes oriundos de uma exploração pecuária. O problema arrasta-se há anos e, apesar das queixas, não há solução à vista, devido a um processo judicial interposto pela empresa.

Os moradores da Labrugeira, freguesia de Ventosa, Alenquer, não se conformam com os maus cheiros provenientes de uma exploração pecuária. Segundo Miguel Rosa, residente na zona, de manhã à noite sente-se um intenso cheiro a suínos e, apesar de alguns terem investido em sistemas de ventilação, o ar continua irrespirável dentro e fora das habitações. A situação agravou-se nos últimos quatro meses e já há quem tenha colocado a casa à venda, por considerar que a qualidade de vida está a ser afectada na localidade.
O ainda presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, explicou que a situação não tem resolução fácil, uma vez que a Agro-Pecuária da Berbelita interpôs uma acção judicial contra a Assembleia Municipal de Alenquer, num processo que se arrasta nos tribunais desde 2017.
Recorde-se que o Governo deu, em 2015, a possibilidade de as explorações pecuárias deste tipo se regularizarem. A Agro-Pecuária da Berbelita iniciou o processo, mas a proposta de interesse público municipal apresentada pela empresa foi chumbada pela Assembleia Municipal de Alenquer no final desse mesmo ano, ficando o processo de legalização suspenso.
Posteriormente, a empresa entrou com um processo em tribunal, mas até ao momento não houve qualquer desenvolvimento. “De vez em quando enviamos um ofício à empresa a informar das queixas dos moradores, mas não nos dão qualquer resposta. Enquanto o processo não for resolvido em tribunal, receio que esta situação se mantenha. Infelizmente, não temos instrumentos legais para encerrar o equipamento”, explicou Pedro Folgado.
Outro dos moradores promete mobilização da população para fazer pressão sobre a empresa, além de continuar a sensibilizar o próximo executivo camarário para a resolução do problema.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar