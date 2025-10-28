Maus cheiros da pecuária perturbam vida na Labrugeira
Moradores da Labrugeira, Alenquer, queixam-se de maus cheiros persistentes oriundos de uma exploração pecuária. O problema arrasta-se há anos e, apesar das queixas, não há solução à vista, devido a um processo judicial interposto pela empresa.
Os moradores da Labrugeira, freguesia de Ventosa, Alenquer, não se conformam com os maus cheiros provenientes de uma exploração pecuária. Segundo Miguel Rosa, residente na zona, de manhã à noite sente-se um intenso cheiro a suínos e, apesar de alguns terem investido em sistemas de ventilação, o ar continua irrespirável dentro e fora das habitações. A situação agravou-se nos últimos quatro meses e já há quem tenha colocado a casa à venda, por considerar que a qualidade de vida está a ser afectada na localidade.
O ainda presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, explicou que a situação não tem resolução fácil, uma vez que a Agro-Pecuária da Berbelita interpôs uma acção judicial contra a Assembleia Municipal de Alenquer, num processo que se arrasta nos tribunais desde 2017.
Recorde-se que o Governo deu, em 2015, a possibilidade de as explorações pecuárias deste tipo se regularizarem. A Agro-Pecuária da Berbelita iniciou o processo, mas a proposta de interesse público municipal apresentada pela empresa foi chumbada pela Assembleia Municipal de Alenquer no final desse mesmo ano, ficando o processo de legalização suspenso.
Posteriormente, a empresa entrou com um processo em tribunal, mas até ao momento não houve qualquer desenvolvimento. “De vez em quando enviamos um ofício à empresa a informar das queixas dos moradores, mas não nos dão qualquer resposta. Enquanto o processo não for resolvido em tribunal, receio que esta situação se mantenha. Infelizmente, não temos instrumentos legais para encerrar o equipamento”, explicou Pedro Folgado.
Outro dos moradores promete mobilização da população para fazer pressão sobre a empresa, além de continuar a sensibilizar o próximo executivo camarário para a resolução do problema.