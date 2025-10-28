uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 28-10-2025 13:48

Sete detidos por condução em estado de embriaguez em Tomar e Ourém

Sete detidos por condução em estado de embriaguez em Tomar e Ourém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Divisão Policial de Tomar da PSP desenvolveu uma operação policial nas cidades de Tomar e Ourém, na noite de 24 de Outubro,

A Divisão Policial de Tomar da PSP desenvolveu uma operação policial nas cidades de Tomar e Ourém, na noite de 24 de Outubro, que teve como principais objectivos o reforço da presença policial no terreno, a prevenção e combate à criminalidade, a fiscalização de comportamentos de risco na condução e a verificação do cumprimento das normas legais em vigor. Foram identificados dois homens por consumo de estupefacientes e um cidadão estrangeiro foi notificado para abandono voluntário do país.
No âmbito da fiscalização rodoviária foram efectuadas 7 detenções por condução em estado de embriaguez; 4 contraordenações por condução sob o efeito do álcool; 2 por falta de inspecção periódica obrigatória; 2 por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel; e uma por desobediência ao sinal de paragem de agente de autoridade. A operação mobilizou diversas valências operacionais da PSP.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar