Sociedade | 28-10-2025 13:48
Sete detidos por condução em estado de embriaguez em Tomar e Ourém
A Divisão Policial de Tomar da PSP desenvolveu uma operação policial nas cidades de Tomar e Ourém, na noite de 24 de Outubro,
A Divisão Policial de Tomar da PSP desenvolveu uma operação policial nas cidades de Tomar e Ourém, na noite de 24 de Outubro, que teve como principais objectivos o reforço da presença policial no terreno, a prevenção e combate à criminalidade, a fiscalização de comportamentos de risco na condução e a verificação do cumprimento das normas legais em vigor. Foram identificados dois homens por consumo de estupefacientes e um cidadão estrangeiro foi notificado para abandono voluntário do país.
No âmbito da fiscalização rodoviária foram efectuadas 7 detenções por condução em estado de embriaguez; 4 contraordenações por condução sob o efeito do álcool; 2 por falta de inspecção periódica obrigatória; 2 por falta de seguro de responsabilidade civil automóvel; e uma por desobediência ao sinal de paragem de agente de autoridade. A operação mobilizou diversas valências operacionais da PSP.
