29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-10-2025 10:00

Associação Zero quer plantar uma árvore por cada bebé que nasce

Contribuir para o restauro da floresta é o objectivo da Zero que lança o desafio: fazer um donativo para a plantação de uma árvore por cada bebé que nasce em Portugal.

A associação ambientalista Zero lançou a campanha "1 bebé, 1 árvore" em que propõe que seja oferecida a plantação de uma árvore a cada bebé que nasce, contribuindo para o restauro da floresta portuguesa.
Até 2 de Dezembro, através do 'site' da Zero (https://zero.ong/campanha-bebe/), pode ser feito um donativo a partir de cinco euros, que corresponde à plantação de uma árvore ou arbusto autóctone na Mata Nacional de Leiria, uma das áreas mais afectadas pelos incêndios de 2017. É possível personalizar a oferta com uma mensagem especial num postal digital para oferecer ao bebé.
"Num ano em que a tragédia dos incêndios nos afectou a todos e com inspiração em tradições de vários países, onde se planta uma árvore por cada nascimento, esta campanha da Zero une simbolicamente o crescimento de uma criança ao renascimento da natureza", lê-se no comunicado da Zero.
A plantação resultante da campanha decorrerá entre Novembro/Dezembro deste ano e Janeiro de 2026.
