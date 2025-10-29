uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Sociedade | 29-10-2025 10:00

Cruz Vermelha de Alenquer recruta voluntários para estrutura de emergência

Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa está a recrutar voluntários para integrar a sua Estrutura Operacional de Emergência.

A Delegação de Alenquer da Cruz Vermelha Portuguesa anunciou a abertura de inscrições para voluntários que pretendam integrar a sua Estrutura Operacional de Emergência.
Os candidatos devem ter entre 17 e 55 anos, possuir a escolaridade mínima obrigatória e apresentar robustez física e perfil psicológico adequados às funções. O processo de selecção inclui uma entrevista e provas físicas, avaliando a aptidão dos participantes para o desempenho de missões de emergência e socorro.
Os voluntários que superarem as fases de selecção frequentarão o Curso de Formação Base da Cruz Vermelha Portuguesa, com duração aproximada de dois meses, em regime pós-laboral e aos fins-de-semana.
A Delegação de Alenquer desafia os interessados a abraçarem o espírito de voluntariado e a contribuírem para o reforço da resposta local em situações de emergência. As candidaturas podem ser efectuadas através de formulário online.

