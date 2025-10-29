uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 29-10-2025 15:11

Dia da Psoríase: a doença que afecta milhares e desafia o preconceito

Dermatologista João Aranha
No Dia Mundial da Psoríase, que se assinala esta quarta-feira, 29 de Outubro, o dermatologista João Aranha recorda que esta é uma doença inflamatória da pele que ainda não tem cura e que afecta mais de 250 mil portugueses, dos quais 11 mil são ribatejanos.

A psoríase afeta cerca de 250 mil pessoas em Portugal e cerca de 11.500 são do Ribatejo, segundo o dermatologista João Aranha, médico há 35 anos no Hospital Distrital de Santarém. No âmbito do Dia Mundial da Psoríase, que se assinala a 29 de Outubro, O MIRANTE falou com o especialista sobre esta doença inflamatória crónica da pele, com possíveis envolvimentos articulares e impacto significativo na auto-estima e na qualidade de vida dos doentes.

Segundo aponta, as formas mais comuns surgem no couro cabeludo, cotovelos, joelhos e região lombar, com placas avermelhadas e descamação, embora existam casos graves que atingem todo o corpo. João Aranha destaca que, apesar de não ter cura, a psoríase é hoje uma doença controlável graças aos avanços terapêuticos das últimas duas décadas, que permitiram eliminar internamentos e devolver qualidade de vida aos doentes. “Houve uma verdadeira revolução no tratamento. Muitos pacientes vivem hoje sem sinais visíveis da doença”, afirma o dermatologista que tem clínica na Chamusca, de onde é natural, que reforça ainda a importância de combater o estigma e de promover a literacia sobre esta patologia.
*Reportagem completa numa próxima edição semanal de O MIRANTE

