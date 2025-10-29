Sociedade | 29-10-2025 15:44
Dia do AVC: Nasceu em Santarém um espaço dedicado aos sobreviventes
Quando as veias entopem ou sangram no cérebro e se escapa à morte, nasce-se para uma nova vida. Assim aconteceu com Sónia Luís, que teve de reaprender a comer, a falar, a segurar uma caneta. Ter uma rede de apoio e estar bem informado são passos importantes para as melhoras. E é isso que o recém-criado Grupo de Ajuda Mútua de Santarém vem trazer aos sobreviventes.
Sónia Luís, natural de Santarém, era uma profissional exigente, com formação académica em várias áreas. Era muito regrada na alimentação, nunca fumou, nem bebia café ou álcool. “Viciada em trabalho” tinha no stress o único excesso. Aos 45 anos, sem pertencer a grupos de risco, sofreu o primeiro AVC enquanto dormia, sozinha em casa. Ser rigorosa com os horários acabou por lhe salvar a vida. Tinha um compromisso para essa manhã e a ausência levantou suspeitas. Quando foi encontrada, estava inconsciente. “Nós [sobreviventes] não temos noção do que nos aconteceu. Acordamos num mundo paralelo, não sabemos bem o que estamos aqui a fazer”, afirma. lo.
