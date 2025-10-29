Moradores de Arcena sem luz há duas semanas por causa de puxada ilegal

Quadro eléctrico de um prédio em Arcena sobrecarregou e ardeu obrigando à intervenção dos bombeiros. Há duas semanas que 24 pessoas estão sem luz em casa nem forma de conservar alimentos ou cozinhar. Primeiras perícias dão como provável culpada uma puxada feita por uma família que terá ocupado ilegalmente uma casa municipal.

Já lá vão duas semanas sem que se resolva o problema de duas dezenas de famílias do nº13 da rua José Augusto Gomes em Arcena, Alverca, que estão a viver sem electricidade em casa desde que, acredita-se, uma puxada ilegal queimou o quadro eléctrico do prédio.

Os moradores dizem a O MIRANTE estarem desesperados e sem ninguém que lhes dê resposta ao problema ou qualquer apoio. Carolina Santos, administradora do condomínio, explica ao nosso jornal que das oito fracções ali existentes apenas três são de proprietários privados, sendo os restantes apartamentos municipais.

“Pouco depois da hora de almoço vimos muito fumo no prédio e sentia-se um cheiro a queimado. Ligámos para os bombeiros e o quadro foi desligado por precaução e já não o ligaram mais. Disseram-nos que uma ficha estava toda queimada e desde então não soubemos mais nada”, lamenta Dulce Correia, moradora que vive no prédio há 23 anos.

Todos os moradores perderam toda a comida que tinham no frigorífico e muitos estão impedidos de cozinhar por apenas terem placas de indução ao invés de fogões.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE