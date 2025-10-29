uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Sociedade | 29-10-2025 15:25

Morreu Armando Paulo, antigo director da Orquestra Típica Scalabitana

Armando Paulo esteve cerca de três décadas ao serviço da Orquestra Típica Scalabitana, onde deixou a sua marca.

Morreu Armando Paulo, sócio do Círculo Cultural Scalabitano que durante cerca de três décadas foi director da Orquestra Típica Escalabitana (OTS, onde imprimiu o seu cunho pessoal. Trabalhou também muitos anos no sector dos seguros e era uma pessoa muito estimada na comunidade.
Vítor Murta, presidente da direcção do Círculo Cultural Scalabitano recorda, em publicação nas redes sociais, que foi durante as direcções de Armando Paulo que vieram para a OTS vários nomes que marcaram, e continuam a marcar o reportório da orquestra, como Luís Nazareth Barbosa, Dilma Melo, Manuel Coelho, o actual director da Orquestra Luís Rodrigues, entre outros.

“Sem dúvida uma perda para a cultura da nossa cidade e região. A direcção do Círculo Cultural Scalabitano presta assim a sua homenagem a Armando Paulo, enviando a toda a família, amigos, e à Orquestra Tipica Scalabitana as suas sentidas condolências”, lê-se na publicação.
