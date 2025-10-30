Sociedade | 30-10-2025 15:48
Abatimento do piso condiciona trânsito na Rua 31 de Janeiro em Santarém
A situação ficou resolvida por volta da 16h30
Um abatimento do piso na Rua 31 de Janeiro, em Santarém, está a causar condicionamento do trânsito, que se faz apenas num sentido, devido às obras que a empresa municipal Águas de Santarém está a realizar no local. A PSP está a controlar o fluxo de tráfego para garantir a segurança rodoviária. A situação aconteceu à hora de almoço desta quinta-feira, 30 de Outubro, e as obras ficaram concluídas por volta das 16h30.
