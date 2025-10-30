uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-10-2025 12:00

Ourém apoia associação que vai gerir nova área florestal no norte do concelho

Câmara Municipal de Ourém celebrou um protocolo com a Associação de Desenvolvimento das Serras Norte de Ourém (ADN) para apoiar a gestão da nova Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP). O acordo prevê um apoio financeiro municipal até 30 mil euros.

A Câmara Municipal de Ourém desenvolveu, nos últimos meses, diversos procedimentos para a constituição da Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) Serras do Norte de Ourém, criada em 2021 e que abrange as freguesias de Espite, Urqueira, Rio de Couros e Casal dos Bernardos, numa área total de 2.931 hectares. Após acções de divulgação junto dos proprietários rurais, foi possível formalizar a ADN – Associação de Desenvolvimento das Serras Norte de Ourém, solução esta, considerada a mais vantajosa para garantir a defesa dos interesses das populações, dos proprietários e dos agentes locais.
A ADN é uma associação sem fins lucrativos integrada no programa das “Áreas Integradas de Gestão da Paisagem”, que visa organizar a gestão e a exploração de terrenos agrícolas e florestais em territórios de minifúndio e com elevado risco de incêndio. O objectivo passa por aumentar a resiliência ao fogo, valorizar os ecossistemas, revitalizar zonas rurais e promover a adaptação às alterações climáticas.
Cabe à associação representar os proprietários inseridos na AIGP e elaborar a Operação Integrada de Gestão da Paisagem, em articulação com entidades públicas e com a organização dos produtores através de Agrupamentos de Produtores Florestais e de uma Unidade de Gestão Florestal. A estratégia inclui medidas preventivas, valorização económica dos recursos e uma maior eficiência na defesa do território florestal contra incêndios.
Como forma de garantir a sustentabilidade do arranque deste processo, o município aprovou, na reunião de câmara de 6 de Outubro, um apoio financeiro até 30 mil euros para cobrir despesas de gestão que ainda não são contempladas pelo programa governamental que enquadra estas estruturas.

