30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-10-2025 10:00

Vão nascer novos projectos para formação de amas e literacia ecológica no Ribatejo

Fundação Mendes Gonçalves quer, entre outras medidas, consolidar uma rede de creches e jardins-de-infância, promover práticas pedagógicas inovadoras e contribuir para a adopção de modelos agrícolas sustentáveis na região.

O desenvolvimento de projectos nas áreas da educação e literacia ecológica é um dos objectivos da Fundação Mendes Gonçalves, que ainda está no ano zero, mas pretende já dar um sinal de compromisso com a comunidade. Em declarações à Lusa, o presidente da Fundação, Tiago Pereira, explicou que a instituição, criada em Abril, quer “dar um sinal de compromisso com a comunidade” e iniciar projectos estruturantes antes da entrada em vigor do plano estratégico, previsto para 2026.
“Queremos afirmar uma filantropia de proximidade, começando pela Golegã, onde estamos sediados, e alargando aos concelhos limítrofes”, afirmou o presidente da Fundação, que já assinou protocolos de colaboração com os municípios de Alcanena, Chamusca, Golegã e Vila Nova da Barquinha. Um dos eixos centrais é a educação na primeira infância, com enfoque no reforço da resposta para crianças dos 0 aos 3 anos. “Queremos criar um modelo que possa ser replicado e até influenciar políticas públicas”, disse, referindo que o projecto inclui acompanhamento técnico e apoio à adaptação de espaços. Além da primeira infância, os protocolos preveem a criação de uma rede interinstitucional de equipamentos educativos, destinada à partilha de boas práticas e à promoção de metodologias inclusivas e centradas na criança. A Fundação quer também criar um centro de treino e partilha de práticas para elevar a qualidade educativa, “porque não basta falar de vagas, é preciso falar do que acontece quando a criança entra na creche”.
Outro pilar é a literacia ecológica, através da implementação, em escolas do 1.º ciclo, de actividades de enriquecimento curricular centradas na construção de hortas-florestas regenerativas. O projecto, desenvolvido com especialistas, será testado no segundo semestre do ano lectivo em pelo menos 10 escolas dos concelhos parceiros: cada turma vai criar um “ninho” de horta-floresta, passando por todas as etapas, da plantação à colheita, com apoio de manuais e monitores formados.
