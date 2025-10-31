Cartaxo e Azambuja unem-se para sensibilizar para comunidades mais voluntárias e justas

O Centro Cultural do Cartaxo recebeu, a 24 de Outubro, o seminário “Redes Solidárias, Comunidades Iguais”, uma iniciativa conjunta dos municípios do Cartaxo e de Azambuja no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade. O encontro centrou-se no papel do voluntariado na construção de comunidades mais justas, num tempo em que a falta de tempo e o individualismo parecem afastar os cidadãos do voluntariado.

Moderado por Maria Vicente, coordenadora nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza, o debate deu voz a várias experiências que mostraram como a solidariedade pode ser um verdadeiro motor de transformação social. Logo na abertura, Maria Vicente lembrou que “as redes solidárias são o cimento das comunidades fortes”, mas alertou para o crescimento da indiferença social, defendendo que esta pode ser combatida através do envolvimento comunitário. A vice-presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), Carla Ventura, destacou que o voluntariado é “uma das acções mais essenciais da sociedade”, apresentando o trabalho da CASES na formação e apoio às estruturas locais. Referiu que existem actualmente 190 Bancos Locais de Voluntariado, o que demonstra o empenho de muitas comunidades, mas também a necessidade de renovação. “O voluntariado não é voluntarismo. É preciso formação, responsabilidade e respeito pelas pessoas com quem trabalhamos”, afirmou.

Da Azambuja chegou o testemunho da Associação Ribatejo TentAjudar, representada por João Santos e Joana Sousa, que falaram dos desafios de mobilizar pessoas para causas sociais. Fundada oficialmente há menos de um ano, a associação nasceu de um grupo informal de amigos que queria “fazer mais pela comunidade” e, desde então, tem desenvolvido projectos de apoio a famílias carenciadas, promoção ambiental e eventos culturais solidários. Ambos defenderam que o voluntariado deve ser visto como um acto de cidadania e pertença, sublinhando João Santos que o maior desafio “é combater a apatia e mostrar que todos podemos contribuir, mesmo com pouco”.

Outro projecto partilhado foi “Tempo para Dar”, da Associação Coração Delta, que angaria produtos de higiene pessoal para idosos, reforçando a coordenadora do projecto, Cláudia Gama, a importância da cooperação entre instituições, pois “sem redes solidárias e parcerias, nenhum projecto sobrevive”. O programa está presente em 79 concelhos e conta com mais de dois mil voluntários, destacando a dirigente que o objectivo deste ano é ajudarem sete mil idosos. Já Beatriz Marques, jovem voluntária do Banco Local de Voluntariado de Azambuja, trouxe ao debate a importância de despertar o espírito solidário desde cedo. A sua experiência mostrou-lhe que “ajudar não custa” e que o voluntariado é também uma forma de integração e pertença comunitária, sublinhando que “o mundo precisa de voluntariado e de pessoas que não fiquem indiferentes”.

O evento contou também com intervenções dos presidentes das câmaras municipais do Cartaxo e de Azambuja, João Ferreira Heitor e Silvino Lúcio, que destacaram a importância da cooperação intermunicipal e da participação cívica. João Heitor sublinhou que “ser voluntário é ser empurrado para a acção” e que pequenas iniciativas podem transformar comunidades inteiras, enquanto Silvino Lúcio alertou para a falta de voluntários, lembrando que “faltam pessoas dispostas a dar um pouco de si” e que a igualdade “constrói-se todos os dias, em gestos simples e atitudes generosas”.