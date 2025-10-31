Inundações causam prejuízos a Associação Teatro Beleza em Rio Maior

A Associação Teatro Beleza, que se dedica ao teatro comunitário, em Rio Maior, alega ter sofrido prejuízos de milhares de euros, provocados por inundações na sede, que todos os anos resultam na destruição de cenários e figurinos. “A última inundação foi na terça-feira, assim que caíram as primeiras chuvas, mas isto é um problema recorrente, que acontece todos os anos e que tem causado milhares de euros de prejuízos à associação”, disse o presidente da Associação Teatro Beleza, Rui Germano.

A associação, sediada numa cave e no rés-do-chão de um prédio na avenida Paulo VI, em Rio Maior, tem naquele espaço uma sala de ensaios e de pequenas apresentações dos projectos de teatro comunitário que desenvolve no concelho e, sempre que chove, a cave inunda-se obrigando a andar com todo o material escada abaixo, escada acima, explicou à Lusa o também diretor artístico do Teatro Beleza. O problema, que se repete nos últimos quatro anos, já provocou a destruição de cenários, figurinos, guarda-roupa e materiais, como fotografias de grande dimensão usadas em alguns projectos. A isto, Rui Germano junta estragos no mobiliário e cadeiras, estimando prejuízos superiores a seis mil euros ao longo dos últimos quatro anos. “Tudo o que é madeira apanha água, acaba por inchar e acaba por se deteriorar, além de materiais e registos, [há] vários anos de trabalho que se perderam, o que causa a desmotivação do grupo”, afirmou.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.