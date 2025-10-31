uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 31-10-2025 11:40

Polícia apanha suspeitos de assaltos a ourivesarias na Chamusca e Entroncamento

Dos seis suspeitos de assaltarem ourivesarias em várias zonas do país, há um casal que vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Alguns assaltos ocorreram na Chamusca e Entroncamento.

O Tribunal Judicial de Beja decretou a prisão preventiva a dois dos seis detidos pela PSP por suspeita de furtos a ourivesarias em várias zonas do país, inclusiva na Chamusca e no Entroncamento. Segundo a PSP, as seis pessoas detidas na terça-feira, 28 de Outubro, duas mulheres e quatro homens, com idades entre os 30 e os 68 anos, pertenciam a uma célula criminosa suspeita de furtos a ourivesarias em várias zonas do país. A fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à Lusa que os suspeitos foram presentes, na quarta-feira e hoje, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja. A polícia indicou que recaem sobre os seis detidos “fortes indícios” de terem cometido furtos a ourivesarias em Almodôvar, Beja, Braga, Chamusca, Charneca da Caparica, Entroncamento, Évora, Mira e Portimão.
O tribunal decretou a medida de coacção mais gravosa a um homem, que foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, e à sua mulher, que foi encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Odemira, onde vão aguardar o desenrolar do processo, segundo a mesma fonte. Quanto aos outros suspeitos, dois ficam com pulseira electrónica nas suas residências e os restantes com apresentações às forças de segurança na área de residência. A PSP divulgou, em comunicado, que três dos suspeitos foram interceptados e detidos pela polícia na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, depois de terem assaltado uma ourivesaria na Charneca da Caparica, em Almada. Os restantes foram detidos no mesmo dia nos concelhos do Seixal (Setúbal), Sintra e Sacavém (Lisboa) através do cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.
A PSP encontrou também nas residências dos suspeitos vários objectos que alegadamente foram furtados. A PSP referiu ainda estar convicta que com esta investigação, com cerca de seis meses, e com estas detenções ter conseguido interromper a realização de vários crimes em ourivesarias que esta célula organizava.

