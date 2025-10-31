Protecção Civil de Alenquer em alerta máximo devido à previsão de chuva intensa

A Protecção Civil Municipal de Alenquer encontra-se em estado de prontidão máxima devido ao agravamento das condições meteorológicas previstas para as próximas 48 horas. O alerta segue a informação emitida pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), que antecipa períodos de chuva forte e persistente, sobretudo nas regiões Norte e Centro, podendo originar inundações em zonas urbanas e cheias localizadas.

Perante este cenário, foi activado o nível 3 de prontidão, o mais elevado, com a autarquia a reforçar os meios de monitorização e prevenção. Em comunicado, a Protecção Civil de Alenquer apela à “vigilância e adopção de comportamentos responsáveis”, lembrando que as condições meteorológicas podem agravar-se rapidamente.

Entre os impactos mais prováveis estão as inundações rápidas em áreas urbanas, cheias provocadas pelo transbordo de ribeiras, instabilidade de taludes e deslizamentos de terras, além do arrastamento de objectos e estruturas devido ao vento forte.

A Protecção Civil recomenda à população que proceda à limpeza e desobstrução de sarjetas, algerozes e valetas, que evite estacionar viaturas em locais propensos a inundações e que retire objectos de varandas, terraços ou quintais que possam ser projectados ou arrastados pela água. É igualmente aconselhado redobrar os cuidados na condução e afastar-se de zonas ribeirinhas, linhas de água e encostas instáveis.

Em caso de necessidade, o Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer pode ser contactado através do número verde 800 232 221, do telefone 263 730 930 ou pelo correio electrónico prociv@cm-alenquer.pt.