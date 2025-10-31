Salvaterra de Magos volta a tremer… mas é só exercício
A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos associa-se, no dia 5 de Novembro, às 11h05, ao exercício nacional “A Terra Treme”.
O município de Salvaterra de Magos volta a participar no exercício público nacional “A Terra Treme”, que decorrerá no dia 5 de Novembro, às 11h05, e que pretende preparar a população para saber agir em caso de sismo.
Promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), a iniciativa tem como principal objectivo alertar para a importância de adoptar comportamentos simples, mas eficazes, perante a ocorrência de um abalo sísmico. Durante um minuto, os participantes são convidados a pôr em prática três gestos essenciais de auto-protecção: baixar, proteger e aguardar.
A acção é aberta a todos os cidadãos, individualmente ou em grupo, e pode ser realizada em qualquer local, seja em casa, na escola, no trabalho ou em espaços públicos. O município apela à participação de toda a comunidade, sublinhando que “um minuto pode fazer a diferença” quando o chão começa a tremer.