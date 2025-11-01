Câmara de Abrantes inaugura bloco operatório e apresenta ambulância animal no Centro de Recolha Oficial

O Município de Abrantes inaugurou no dia 30 de outubro, o novo bloco operatório e uma ambulância animal do Centro de Recolha Oficial (CRO), um investimento que reforça a capacidade de resposta do serviço municipal na área do bem-estar animal. O encontro contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, da vereadora Celeste Simão, da chefe da Divisão do Ambiente, Luísa Espadinha, e da enfermeira veterinária, Katya Freire.

O presidente da autarquia sublinhou que este é “mais um passo importante na melhoria contínua das condições do CRO”, lembrando que “ao longo dos últimos anos tem sido feito um investimento consistente na ampliação e qualificação das infraestruturas”, tanto para cães como para gatos.

“Começámos por melhorar as boxes, que na altura não tinham a inclinação necessária para a lavagem, o que dificultava a higienização, e agora, com pisos inclinados e coberturas adequadas, conseguimos assegurar melhores condições, sobretudo no inverno”, explicou Manuel Jorge Valamatos.

O novo bloco operatório, com um investimento de cerca de 50 mil euros, permitirá realizar cirurgias de esterilização e pequenos procedimentos de urgência em cães e gatos encontrados na via pública: “esta sala vai permitir dar resposta a situações que antes não podíamos resolver de imediato, como ferimentos ou acidentes com animais errantes”, acrescentou o autarca.

O CRO de Abrantes, que desde 2020 passou a ter gestão direta do município (anteriormente baixo a responsabilidade da ADACA), tem atualmente cerca de 110 cães e entre 20 e 30 gatos, com o que as boxes, internas e externas, encontram-se praticamente lotadas, o que torna urgente o reforço da promoção da adoção.

“Precisamos que as pessoas venham adotar. Todos os cães são dóceis e bem tratados. Era bom que as famílias que têm condições os pudessem acolher”, apelou Manuel Valamatos, destacando o papel central da adoção responsável.

Entre as melhorias recentes destaca-se também a ambulância animal, especialmente adaptada para o transporte de cães e gatos feridos, abandonados ou em situação de risco. O veículo, que se encontrava em fim de vida e ia ser abatido, foi recuperado e reequipado para esta nova função, num investimento de cerca de 20 mil euros. “Esta ambulância foi adaptada para garantir mais segurança aos profissionais e aos animais, permitindo recolhas em melhores condições, sobretudo quando estão feridos ou assustados”, explicou o autarca.

O espaço dispõe ainda de uma sala de recolha de cadáveres de animais, assegurando o cumprimento da legislação através de um contrato com uma empresa certificada responsável pela incineração.

A enfermeira veterinária Katya Freire recordou que o CRO tem um papel fundamental não só no acolhimento, mas também na sensibilização da comunidade. “As pessoas podem visitar o espaço, preferencialmente com marcação, para conhecer os animais disponíveis para adoção. Procuramos sempre perceber o perfil de cada adotante e o tipo de animal que melhor se adequa ao seu ambiente e estilo de vida”, explicou. Recordando que todos os animais adotados saem vacinados, desparasitados e com microchip, sendo o processo gratuito para os adotantes.

Por outro lado, também foi destacado que o concelho de Abrantes conta atualmente com cerca de 80 colónias de gatos identificadas e acompanhadas por munícipes e algumas delas em colaboração com instituições locais. E ainda há cerca de 60 colónias em lista de espera para acompanhamento.

O presidente garantiu ainda que a autarquia continuará a investir em melhorias, nomeadamente na ampliação do gatil e na instalação de bebedouros automáticos para cães e gatos, assim como no melhoramento das condições "quer para os funcionários quer para os animais", afirmou.

O Canil Municipal de Abrantes aproveitou a ocasião para apelar à adoção responsável dos animais, lembrando que “adotar é um gesto de amor, mas também de compromisso”, e que há dezenas de cães e gatos à espera de uma nova família.