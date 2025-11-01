Sociedade | 01-11-2025 12:00
Coruche vai mapear todas as árvores do espaço urbano
O município de Coruche inicia a 30 de Outubro um inventário municipal do arvoredo urbano, com o objectivo de identificar, caracterizar e registar todas as árvores existentes em espaços públicos e privados de domínio municipal.
A Câmara Municipal de Coruche vai avançar, a partir de 30 de Outubro, com a realização do inventário municipal do arvoredo em meio urbano, no âmbito da Lei n.º 59/2021, de 18 de Agosto, que estabelece o Regime Jurídico de Gestão de Arvoredo Urbano.
Os trabalhos de campo, que deverão prolongar-se por cerca de três semanas, vão incluir acções de identificação, caracterização e registo fotográfico de exemplares arbóreos localizados em zonas urbanas e urbanizáveis, tanto em domínio público municipal como em domínio privado do município.
A execução do inventário estará a cargo de técnicos da empresa ÉRRE - LRB, devidamente identificados, que percorrerão o concelho de Coruche para recolher dados no terreno.
O presidente da câmara, Francisco Oliveira, solicita a compreensão e colaboração da população, reconhecendo que poderão ocorrer pequenos incómodos durante os trabalhos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar