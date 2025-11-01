uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 01-11-2025 07:00

EN114 entre Ribeira de Santarém e Santarém cortada num sentido durante 300 dias

Circulação automóvel só se faz, nos próximos dez meses, no sentido descendente - foto O MIRANTE
Uma das principais vias de acesso a Santarém volta a estar condicionada, desta vez apenas no sentido ascendente, devido a obras de estabilização nas encostas. A intervenção da Infraestruturas de Portugal vai durar dez meses.

O troço ascendente da Estrada Nacional (EN) 114 entre a Ribeira de Santarém e Santarém vai estar cortado pelo período estimado de 300 dias, tendo a medida entrado em vigor na segunda-feira, 27 de Outubro. A informação foi difundida pela Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa pública explica que a medida insere-se no âmbito da empreitada de Estabilização de Taludes em Rodovias no Distrito de Santarém.
O trânsito proveniente de Almeirim pela Ponte D. Luís tem como alternativa a chamada Estrada da Estação, que liga Santarém à Ribeira, estando essa alternativa devidamente sinalizada. O trânsito no sentido descendente circulará sem qualquer constrangimento na EN 114. A IP apela também à utilização da Ponte Salgueiro Maia para os utilizadores que se desloquem de Almeirim para Santarém.
Esse troço da EN114 já esteve por diversas vezes cortado ao trânsito devido a deslizamentos de terras associados à instabilidade das encostas que a marginam. Da última vez esteve vedada ao tráfego durante cinco anos, entre Agosto de 2014 e Julho de 2019, para execução das obras da primeira fase do plano de estabilização das barreiras.
O troço, com uma extensão de cerca de 1,35 quilómetros, tinha sido encerrado em Agosto de 2014 devido a um deslizamento de terras na encosta de Santa Margarida. A morosa e dispendiosa intervenção, no âmbito do Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém, decorreu de um protocolo assinado entre a Câmara de Santarém, o Governo e a Infraestruturas de Portugal.

