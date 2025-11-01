EN114 entre Ribeira de Santarém e Santarém cortada num sentido durante 300 dias

O troço ascendente da Estrada Nacional (EN) 114 entre a Ribeira de Santarém e Santarém vai estar cortado pelo período estimado de 300 dias, tendo a medida entrado em vigor na segunda-feira, 27 de Outubro. A informação foi difundida pela Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa pública explica que a medida insere-se no âmbito da empreitada de Estabilização de Taludes em Rodovias no Distrito de Santarém.

O trânsito proveniente de Almeirim pela Ponte D. Luís tem como alternativa a chamada Estrada da Estação, que liga Santarém à Ribeira, estando essa alternativa devidamente sinalizada. O trânsito no sentido descendente circulará sem qualquer constrangimento na EN 114. A IP apela também à utilização da Ponte Salgueiro Maia para os utilizadores que se desloquem de Almeirim para Santarém.

Esse troço da EN114 já esteve por diversas vezes cortado ao trânsito devido a deslizamentos de terras associados à instabilidade das encostas que a marginam. Da última vez esteve vedada ao tráfego durante cinco anos, entre Agosto de 2014 e Julho de 2019, para execução das obras da primeira fase do plano de estabilização das barreiras.

O troço, com uma extensão de cerca de 1,35 quilómetros, tinha sido encerrado em Agosto de 2014 devido a um deslizamento de terras na encosta de Santa Margarida. A morosa e dispendiosa intervenção, no âmbito do Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém, decorreu de um protocolo assinado entre a Câmara de Santarém, o Governo e a Infraestruturas de Portugal.