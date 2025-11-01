Encontro Nacional de Cuidadores Informais no Entroncamento

O VII Encontro Nacional de Cuidadores Informais, organizado pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, vai decorrer nos dias 4 e 5 de Novembro, no Entroncamento, assinalando o Dia do Cuidador no dia 5. O evento contará com a presença do Presidente da República, bem como o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, e pretende dar voz aos cuidadores informais e promover o debate sobre as suas necessidades, desafios e direitos.

No dia 4 de Novembro, o programa decorre no CADE – Clube Amador de Desportos do Entroncamento, a partir das 10h00, correspondendo ao 2º Encontro Local de Cuidadores Informais do Entroncamento. Sob o tema “Necessidades e Respostas: Contributo das Políticas Locais”, o dia será dedicado à partilha de experiências e testemunhos de cuidadores e ex-cuidadores, com momentos de debate e reflexão. A sessão de encerramento, no dia 5 de novembro, começa às 09h00 e terá lugar no Cine-Teatro São João – Auditório Municipal do Entroncamento, num formato misto (presencial e online). Nesta sessão serão abordados temas como o estatuto do cuidador informal, os factores de risco sociais, e as medidas de proteção e apoio a quem desempenha esta função. As conclusões do encontro resultarão na elaboração de um Manifesto com recomendações a apresentar às entidades governamentais competentes, com vista ao reforço das políticas públicas e legislação dedicadas aos cuidadores.

O encontro é dirigido a cuidadores e ex-cuidadores informais, bem como a profissionais, representantes de ministérios, autarquias e entidades das áreas da saúde e do scetor social, sendo a participação gratuita, mas com inscrição obrigatória prévia através do e-mail ou contacto telefónico do CERE – Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento.