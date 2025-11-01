Morreu o Padre Pedro Miguel Castro Marques

Morreu hoje o padre Pedro Miguel Castro Marques, 1 de novembro de 2025, dia de Todos os Santos, na Unidade de Cuidados Paliativos das Irmãs Hospitaleiras na Idanha, onde se encontrava internado devido a um tumor cerebral.

O seu corpo irá amanhã, domingo à tarde, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição da Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha.

O Padre Pedro Marques era considerado pelos seus amigos como uma pessoa dotado de uma boa capacidade de escrita, afável, inteligente, pessoa de bom coração, com uma capacidade de manter relacionamentos para a vida, especialmente com os colaboradores. Para melhor cuidar da sua vida espiritual, nas casas paroquiais em que habitou, tinha sempre um lugar reservado para a oração.

A celebração da missa exequial, presidida pelo Bispo de Santarém, será na segunda-feira, 3 de novembro, às 10h, na Igreja da Praia do Ribatejo. Depois será sepultado no cemitério local.